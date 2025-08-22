На Фонтанке сгорел прогулочный катер. Проводится проверка

Северо-Западная транспортная прокуратура приступила к проверке после произошедшего сегодня вечером пожара на туристическом катере в Петербурге. Примерно в 21:30 21 августа на реке Фонтанке было замечено возгорание небольшого судна под названием «Эдвард», — уточнили в официальном Telegram-канале ведомства.