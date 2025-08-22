Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Фонтанке сгорел прогулочный катер. Проводится проверка

Эксперты продолжают устанавливать точные обстоятельства инцидента.

Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

Северо-Западная транспортная прокуратура приступила к проверке после произошедшего сегодня вечером пожара на туристическом катере в Петербурге. Примерно в 21:30 21 августа на реке Фонтанке было замечено возгорание небольшого судна под названием «Эдвард», — уточнили в официальном Telegram-канале ведомства.

Сейчас на месте находятся сотрудники противопожарных служб, устраняющие последствия ЧП. Эксперты продолжают устанавливать точные обстоятельства инцидента.

В рамках контрольных мероприятий проверяются нормы действующего законодательства, регулирующего безопасность эксплуатации водного транспорта. Проведение проверки осуществляется под контролем специалистов петербургской транспортной прокуратуры, отметили представители надзорного органа.