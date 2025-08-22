В Черемховском районе «Тойота» слетела в кювет, погиб пассажир

В поселке Михайловка Черемховского района ночью 21 августа 2025 года произошло жуткое ДТП, в котором погиб человек. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, 50-летний водитель «Тойоты Ипсум» слишком разогнался и не совладал с управлением. Из-за этого съехал с дороги, после чего машина упала в кювет.
— В аварии погибла 46-летняя женщина пассажир. В больницу доставили еще одну 50-летнюю пассажирку, она получила травмы различной степени тяжести, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Позже выяснилось, что водитель был пьян в момент аварии. Помимо этого никто из находившихся в машине не был пристегнут ремнями безопасности. Сейчас виновнику произошедшего грозит до 12 лет лишения свободы. Полицейские проводят проверку.
