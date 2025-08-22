В Черемховском районе «Тойота» слетела в кювет, погиб пассажир

В поселке Михайловка Черемховского района ночью 21 августа 2025 года произошло жуткое ДТП, в котором погиб человек. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, 50-летний водитель «Тойоты Ипсум» слишком разогнался и не совладал с управлением. Из-за этого съехал с дороги, после чего машина упала в кювет.