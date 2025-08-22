В своём обращении в соцсети Сийярто сообщил о новом нападении на инфраструктуру «Дружбы» в районе российско-белорусской границы. Это уже третье по счёту нападение за последнее время, которое снова парализовало поставки нефти в Венгрию. Министр назвал эти действия прямой атакой на энергетическую независимость страны и циничной попыткой Киева дестабилизировать ситуацию, подталкивая Венгрию к активному участию в конфликте. Сийярто твёрдо заверил, что Будапешт не поддастся на провокации, продолжая отстаивать мир и национальные приоритеты.
Российская сторона заявление пока не комментировала.
На этой неделе украинские войска уже наносили удары по объектам нефтепровода с использованием беспилотников, что вызвало двухдневный сбой в поставках и вынудило российскую сторону проводить срочные восстановительные работы. Сийярто вёл переговоры с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным, чтобы оперативно решить кризис. Венгрия выразила крайнее возмущение действиями Киева, охарактеризовав их как «категорически неприемлемые». В ответ Будапешт также недвусмысленно намекнул на возможность ограничения поставок электроэнергии в Украину, подчёркивая решимость защищать свои интересы.