В своём обращении в соцсети Сийярто сообщил о новом нападении на инфраструктуру «Дружбы» в районе российско-белорусской границы. Это уже третье по счёту нападение за последнее время, которое снова парализовало поставки нефти в Венгрию. Министр назвал эти действия прямой атакой на энергетическую независимость страны и циничной попыткой Киева дестабилизировать ситуацию, подталкивая Венгрию к активному участию в конфликте. Сийярто твёрдо заверил, что Будапешт не поддастся на провокации, продолжая отстаивать мир и национальные приоритеты.