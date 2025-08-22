День знаний в кругу близких людей: обстановка в Брянской области, где предотвратили массовую атаку БПЛА

Информация о пострадавших и разрушениях от ночной атаки пока уточняется.
Минувшей ночью 22 августа российские средства ПВО уничтожили 54 украинских беспилотника самолетного типа, атаковавших российские территории. Больше всего дронов ВСУ было уничтожено в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны.
Глава региона Александр Богомаз, что поздно вечером 21 августа стало известно об украинской атаке по селу Хинель. Там под ударом оказался гражданский автомобиль. Были ранены два мирных жителя. Кроме того, жителям Брянской области напомнили о правилах поведения во время атак украинских БПЛА. Также стало известно, как пройдет 1 сентября в школах региона. Все подробности о ситуации в Брянской области на данный момент — в материале URA.RU.
Сколько дронов было уничтожено в Брянской области 22 августа.
В Минобороны подтвердили, что прошедшей ночью в небе над регионом было сбито 19 дронов ВСУ. В настоящее время информации о пострадавших и разрушениях объектов инфраструктуры нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, сообщил Богомаз.
Пострадавшие от вчерашней атаки беспилотников.
Поздно вечером 21 августа стало известно об ударе по селу Хинель Севского района. Беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Пострадали два человека. Информацию об этом подтвердил губернатор Брянской области.
«В результате целенаправленного удара украинских FPV — дронов по гражданскому автомобилю, к сожалению, ранения получили два мирных жителя. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз в своем telegram-канале.
Жителей предупредили о работе ПВО.
Прошедшей ночью местные жители сообщали, что слышали, как работает ПВО. Однако людей предупредили, что снимать работу средств противовоздушной обороны запрещено. Об этом рассказали в telegram-канале «Брянская область оповещения и тревоги». Кроме того, жителям объяснили, как действовать в случае, если человек стал свидетелем уничтожения беспилотников. В частности, людям советуют не попасть под осколки и не приближаться к сбитым БПЛА.
Ограничения на школьных линейках 1 сентября.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУкраинские дроны не долетели до целей: какие регионы ВСУ пытались атаковать ночью — показываем на карте.
Правительство Брянской области уточнило, что проведение торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню знаний, будет осуществляться с соблюдением строгих ограничительных мер. Это связано с сохраняющимся высоким уровнем террористической угрозы в регионе. Здесь по-прежнему установлен «желтый» уровень террористической опасности. Поэтому местным образовательным учреждениям рекомендовано проводить торжественные линейки в закрытых помещениях, ограничивая количество присутствующих. Кроме того, из программы праздничных мероприятий предписано исключить запуск в небо воздушных шаров или иных предметов. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на пресс-службу правительства области.