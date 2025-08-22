День знаний в кругу близких людей: обстановка в Брянской области, где предотвратили массовую атаку БПЛА

Прошедшей ночью местные жители сообщали, что слышали, как работает ПВО. Однако людей предупредили, что снимать работу средств противовоздушной обороны запрещено. Об этом рассказали в telegram-канале «Брянская область оповещения и тревоги». Кроме того, жителям объяснили, как действовать в случае, если человек стал свидетелем уничтожения беспилотников. В частности, людям советуют не попасть под осколки и не приближаться к сбитым БПЛА.