Сийярто заявил о попытке Киева втянуть Будапешт в войну

«Ночью мы получили известие о новом нападении на нефтепровод “Дружба” на российско-белорусской границе — уже в третий раз за короткий период. Поставки нефти в Венгрию вновь прекращены», — написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской). Он назвал действия Киева угрозой энергетической безопасности и попыткой втянуть Венгрию в конфликт.