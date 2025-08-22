Сийярто осудил Украину за атаки на нефтепровод «Дружба».
ВСУ вновь атаковали нефтепровод «Дружба», из-за чего поставки российской нефти в Венгрию были приостановлены. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Ночью мы получили известие о новом нападении на нефтепровод “Дружба” на российско-белорусской границе — уже в третий раз за короткий период. Поставки нефти в Венгрию вновь прекращены», — написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской). Он назвал действия Киева угрозой энергетической безопасности и попыткой втянуть Венгрию в конфликт.
На этой неделе Украина уже наносила удары по инфраструктуре «Дружбы». Тогда поставки нефти в Венгрию также были временно остановлены. Российская сторона оперативно устранила повреждения трубопровода, благодаря чему транзит был возобновлен. Будапешт осудил действия Украины и не исключил прекращения экспорта электроэнергии в эту страну, передает «Общественная служба новостей».
*Деятельность Meta Platforms Inc. (владеющей Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России.