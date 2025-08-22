В Омске подросток выстрелил в троллейбус из пневматического пистолета

Полицейские установили личность злоумышленника, который выстрелил в троллейбус на улице Маяковского. Им оказался 16-летний житель Октябрьского округа. Подросток одолжил пневматическое оружие у знакомой девушки — пистолет принадлежал ее отчиму. Гуляя с оружием по городу, хулиган выстрелил из него в стоявший на перекрестке троллейбус. Пуля разбила два окна и только чудом никто из пассажиров не пострадал.