В Омске подросток выстрелил в троллейбус из пневматического пистолета

Сотрудники омской полиции установили личность подростка, который выстрелил в окно троллейбуса из пневматического пистолета. Происшествие произошло на улице Маяковского, сообщает телеграм-канал «Омская полиция».
Полицейские установили личность злоумышленника, который выстрелил в троллейбус на улице Маяковского. Им оказался 16-летний житель Октябрьского округа. Подросток одолжил пневматическое оружие у знакомой девушки — пистолет принадлежал ее отчиму. Гуляя с оружием по городу, хулиган выстрелил из него в стоявший на перекрестке троллейбус. Пуля разбила два окна и только чудом никто из пассажиров не пострадал.
Сумма причиненного ущерба составила 30 тысяч рублей. В настоящее время оружие изъято для проведения экспертизы, отметили в ведомстве.