«Била снова и снова»: Самоотверженная мать вырвала сына из пасти семиметрового крокодила

Ранее в Пакистане крокодил напал на женщину, когда та занималась стиркой белья в канале. Рептилия внушительных размеров схватила местную жительницу за ногу. Её муж, не раздумывая о собственной безопасности, бросился в воду и сумел вырвать жену из зубов хищника, вытащив её на сушу.