На нефтепровод «Дружба» совершена новая атака.
Как сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, поставки нефти в страну вновь прекращены из-за атаки на «Дружбу». По его словам, инцидент произошел на российско-белорусской границе.
Министр экономики Словакии Дениса Сакова также предупредила, что прокачка нефти в скоро может быть остановлена из-за атаки на нефтепровод. «Перекачка скоро остановится. Выясняем масштаб ущерба», — написала она в соцсети Facebook*.
20 августа Сийярто сообщал, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию возобновлены после двухдневного перерыва.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.