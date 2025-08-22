Минчанин оформил кредит на Br11,5 тыс. и перевел деньги мошенникам

В Советское РУВД обратился 24-летний минчанин, ставший жертвой телефонных мошенников. Ему позвонил якобы сотрудник мобильного оператора и подчеркнул, что на его номере подключена переадресация звонков, а неизвестные пытаются оформить на него микрозайм. После этого на связь вышел мнимый сотрудник ДФР и сказал, что от имени парня ведется незаконное финансирование, а в отношении него готовится уголовное дело.
Позже позвонил «юрист» и рассказал о спецоперации по поимке аферистов. Для участия в ней минчанину предложили оформить кредит на Br15 тыс. и перевести деньги на «безопасный» счет. Банк одобрил Br11,5 тыс., их потерпевший отправил по указанным реквизитам.
Молодой человек также сообщил аферистам данные своей банковской карты — после этого с нее списали все средства. Лишь тогда он понял, что попал на удочку аферистов, и обратился в милицию.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Правоохранители напомнили, что, если звонят в мессенджере и предлагают сменить тарифный план или получить иные услуги мобильной связи, нужно немедленно положить трубку и обратиться к своему провайдеру, а также в милицию. Не перечисляйте деньги на счета, которые незнакомцы называют «буферными» или «безопасными».