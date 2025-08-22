Минчанин оформил кредит на Br11,5 тыс. и перевел деньги мошенникам

В Советское РУВД обратился 24-летний минчанин, ставший жертвой телефонных мошенников. Ему позвонил якобы сотрудник мобильного оператора и подчеркнул, что на его номере подключена переадресация звонков, а неизвестные пытаются оформить на него микрозайм. После этого на связь вышел мнимый сотрудник ДФР и сказал, что от имени парня ведется незаконное финансирование, а в отношении него готовится уголовное дело.