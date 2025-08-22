Держаться подальше: загадочные мусорные шарики вернулись на пляжи

К побережью Нового Южного Уэльса (Австралия) снова прибило так называемые «мусорные шарики», и власти предупреждают жителей не прикасаться к таинственным сферическим предметам и избегать пляжей, где они появляются.
Совет Центрального побережья сообщил в четверг, что шарики мусора серого цвета и размером от 10 до 40 мм были обнаружены на пляжах австралийского штата.
Предыдущие подобные находки первоначально описывались как «шарики смолы», состоящие из сырой нефти. Но тестирование, согласованное с Управлением по охране окружающей среды штата Новый Южный Уэльс (EPA), показало, что они соответствуют образующимся в результате деятельности человека отходам.
Агентство по охране окружающей среды сообщило, что представитель общественности первым сообщил о наличии шариков мусора на пляже Норт-Шелли-Дог рано утром в четверг.
«Муниципальный совет подтвердил наличие шариков мусора и сообщил, что все видимые шарики были убраны с пляжа к середине дня», — сказал представитель ведомства.
Совет заявил, что пока не знает, из чего состоят вновь появившиеся шары и были ли они связаны с предыдущими шариками из мусора Сиднея.
«Мусор, выброшенный на берег, может быть из различных источников или мест, таких как ливневые стоки, канализационные сети, суда из местных или международных мест, — говорится в сообщении. — В настоящее время проводятся дальнейшие проверки и безопасная очистка».
Ведомство рекомендовало населению избегать посещения пляжей до дальнейшего уведомления, сообщать о любых замечаниях и не прикасаться к мусору. Сотрудники службы охраны окружающей среды собрали образцы для анализа их состава и происхождения, и об инциденте было сообщено в Управление по охране окружающей среды Нового Южного Уэльса.
В январе в Сиднее были закрыты для посещения девять пляжей, в том числе Мэнли-Бич на северном побережье города, после того, как на берег выбросило мусор в форме шара. Это произошло после того, как в октябре 2024 года многие городские пляжи были временно закрыты.
В том месяце тысячи черных шариков выбросило на берег на нескольких пляжах восточного пригорода, включая Бонди, Бронте, Куги и Тамараму.
Эксперты говорят, что виной всему стареющая канализационная система Сиднея и растущее население. Сточные воды Сиднея проходят только «первичную» очистку на очистных сооружениях в Бонди, Малабаре и Норт-Хеде, а затем сбрасываются в море по «глубоководным водоотводящим трубам», которые проходят на расстоянии от 2 до 4 км от побережья.
Стюарт Хан, глава инженерного отдела Сиднейского университета и председатель экспертной группы, созданной Агентством по охране окружающей среды для расследования этого явления, сказал, что загадки остаются.
«Есть химические маркеры, которые довольно явно связаны с человеческими сточными водами, но как система вышла из строя, как все это жирное вещество оказывается в определенное время и в определенном месте, до сих пор неясно», — сказал он.
Хан предположил, что шарики на Центральном побережье могли быть продуктом канализационной системы Сиднея, управляемой водохозяйственным агентством Sydney Water, но, скорее всего, они попали из местных ливневых стоков и канализационных коллекторов, которыми управляет совет Центрального побережья.
Стюарт Хан заявил, что шарики могут быть результатом попадания сточных вод в ливневые стоки во время недавних сильных дождей. В 2025 году в Новом Уэльсе был один из самых дождливых августов за всю историю наблюдений.
Химический анализ может занять до двух недель. «Но вы не обязательно знаете, что на этот раз найдете те же самые индикаторы, независимо от источника», — сказал Хан.
Подписывайтесь на канал «МК» в MAX.