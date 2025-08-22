Лодка с людьми перевернулась в районе набережной в Павлодаре

На место оперативно прибыли спасатели ДЧС Павлодарской области. Из воды извлекли молодого человека 2002 года рождения. Он был осмотрен специалистами Центра медицины катастроф, медицинская помощь ему не понадобилась. Трое других добрались до берега самостоятельно.