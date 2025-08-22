Ричмонд
Лодка с людьми перевернулась в районе набережной в Павлодаре

Ночную операцию провели на Иртыше спасатели. В районе Центральной набережной Павлодара перевернулась лодка с людьми, но трагедии удалось избежать, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 20 августа ночью на Иртыше в районе Центральной набережной Павлодара перевернулась лодка с четырьмя пассажирами.

На место оперативно прибыли спасатели ДЧС Павлодарской области. Из воды извлекли молодого человека 2002 года рождения. Он был осмотрен специалистами Центра медицины катастроф, медицинская помощь ему не понадобилась. Трое других добрались до берега самостоятельно.

«Благодаря быстрому реагированию спасателей трагедии удалось избежать», — отметили в ведомстве.