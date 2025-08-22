Трамп анонсировал важное заявление

Трамп сделает заявление.
Президент США Дональд Трамп выступит с важным заявлением в пятницу, 22 августа. Согласно графику Белого дома, выступление Трампа начнется в 19:00 по Москве.
«Президент сделает заявление в Овальном кабинете», — пишет издание Roll Call. Тема заявления не уточняется.
По одно из версий, оно может быть связано с ситуацией на Украине. Однако возможны и другие темы.
