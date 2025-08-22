Сильная жара убила гида во время экскурсии по известнейшей достопримечательности

«Прежде всего, часы работы археологического парка Колизея [который включает в себя Колизей, Форум и Палатинский холм] должны измениться летом, — говорится в заявлении AGTA, опубликованном в социальных сетях. — Бесполезно каждый год говорить о “чрезвычайной ситуации из-за жары”, как будто это что-то новое: изменение климата — это факт, и в течение нескольких лет работа на Римском форуме с 10:00 до 16:30 была невыносимой».