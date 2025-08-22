Сильная жара убила гида во время экскурсии по известнейшей достопримечательности

Итальянская женщина-гид упала в обморок и умерла, проводя экскурсию по Колизею в невыносимую жару. В связи со смертью Джованны Марии Джаммарино экскурсоводы Рима призывают пересмотреть часы работы достопримечательностей.
Экскурсоводы в итальянской столице неоднократно призывали пересмотреть летние часы работы некоторых из крупнейших достопримечательностей города после того, как одна из их коллег скончалась от подозрения на сердечный приступ во время экскурсии по Колизею в невыносимую жару.
Как пишет The Guardian, Джованна Мария Джаммарино, которой было 56 лет, потеряла сознание в амфитеатре в 18:00 во вторник. Несмотря на усилия туристов и экстренных служб, ее не удалось привести в чувство, и бедняга скончалась на месте происшествия.
Ее смерть наступила через несколько недель после того, как Всемирная федерация ассоциаций туристических гидов предупредила, что «экстремальная жара больше не является исключением; это новая реальность, требующая внимания, адаптации и солидарности в рамках нашей профессии».
Когда посыпались соболезнования, Итальянская ассоциация сертифицированных гидов-экскурсоводов (AGTA) заявила, что смерть Джаммарино стала доказательством физических нагрузок, которые наносит гид-экскурсовод, и призвала власти продлить часы работы Колизея, чтобы экскурсии можно было проводить в прохладное раннее утро или позже вечером.
Колизей открыт с 8:30 до 19:15 с конца марта по конец сентября, отмечает The Guardian.
«Прежде всего, часы работы археологического парка Колизея [который включает в себя Колизей, Форум и Палатинский холм] должны измениться летом, — говорится в заявлении AGTA, опубликованном в социальных сетях. — Бесполезно каждый год говорить о “чрезвычайной ситуации из-за жары”, как будто это что-то новое: изменение климата — это факт, и в течение нескольких лет работа на Римском форуме с 10:00 до 16:30 была невыносимой».
Ассоциация заявила, что с начала июня и «по крайней мере до конца августа» часы работы в районе Колизея должны быть с 7:00 до 20:15.
«В течение трех лет мы просили перенести открытие всего парка на 7 утра и перенести закрытие на час, — сказал АГТА. — Эти изменения пойдут на пользу здоровью всех: посетителей, гидов и других работников».
Ассоциация заявила, что мизерные пенсии и экономическая неопределенность вынудили многих ее членов работать в непосильном темпе, чтобы иметь возможность содержать свои семьи, отмечает The Guardian.
«Во вторник гид ушел навсегда, но в последние годы слишком многие оставили эту деятельность ради другой, “более безопасной” и менее требовательной работы, -говорится в заявлении. — Мы нуждаемся в большей защите».
Руководство Колизея выразило свои соболезнования семье Джаммарино и сказало, как высоко они оценили ее «профессиональную преданность делу». Министр культуры Италии Алессандро Джулии заявил, что ее смерть «убедительно подчеркивает человеческую и профессиональную ценность тех, кто каждый день вносит свой вклад в защиту и сохранение нашего исторического и художественного наследия». В знак уважения и скорби в среду в 9 часов вечера в Колизее было выключено освещение.
В прошлом месяце национальная федерация гидов Италии, Federagit, также обратилась с просьбой перенести открытие археологического парка Колизей на час вперед.
Франческа Дуймич, представляющая интересы 300 римских гидов, рассказала, что обезвоженные туристы часто теряют сознание в летнюю жару в Риме. «Форум — это настоящая яма, здесь нет ни тени, ни ветра, — рассказывает Дуймич в интервью Associated Press. — Находиться там в час дня или в два пополудни в летнюю жару означает, что вы почувствуете недомогание».
