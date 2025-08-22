Мать и дочь осуждённого экс-замглавы ГУ МВД Тахтаулова оспорили изъятие имущества

«Апелляционные жалобы поступили от Инюкиной Т. А., Бакановой О. Д. и Бакановой Н. Н.», — говорится в материалах.
Суд оставил одну из жалоб без движения из-за недостатков при составлении. Ответчикам предоставлено время до сентября, чтобы исправить недочёты. Тахтаулов был осуждён за организацию незаконной миграции, что стало основанием для обращения в доход государства имущества его родственников.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал срочный доклад по инциденту в саратовском парке «Территория детства», где подполковник полиции Геннадий Болтышев заявил протестующим о готовности применить огнестрельное оружие. Видеозаписи с места событий распространились в социальных сетях, демонстрируя угрозы силовика и его требования покинуть территорию якобы в соответствии с федеральным законодательством.