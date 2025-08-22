Мать и дочь осуждённого экс-замглавы ГУ МВД Тахтаулова оспорили изъятие имущества

Суд оставил одну из жалоб без движения из-за недостатков при составлении. Ответчикам предоставлено время до сентября, чтобы исправить недочёты. Тахтаулов был осуждён за организацию незаконной миграции, что стало основанием для обращения в доход государства имущества его родственников.