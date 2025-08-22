Три подростка угнали машину и устроили погоню с сотрудниами ГАИ

Водитель за рулем автомобиля устроил опасные гонки по жилым кварталам города. Преступники, не думая о безопасности горожан, уклонялись от преследования, вынудив сотрудников применить оружие. Предупредительный выстрел в воздух возымел действие, и автомобиль был остановлен.
К шоку правоохранителей, за рулем оказался 15-летний подросток, а его сообщниками были такие же несовершеннолетние пассажиры. Как выяснилось, автомобиль был угнан у родителей одного из задержанных. Инициатор угона уже состоял на учете в полиции по делам несовершеннолетних.
Автомобиль помещен на штрафстоянку, а в отношении родителей всех фигурантов составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Расследование продолжается.
Читайте материал «В российском городе подросток сорвался с пятого этажа после ссоры с матерью».
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.