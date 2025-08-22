Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три подростка угнали машину и устроили погоню с сотрудниами ГАИ

Водитель за рулем автомобиля устроил опасные гонки по жилым кварталам города.

Водитель за рулем автомобиля устроил опасные гонки по жилым кварталам города. Преступники, не думая о безопасности горожан, уклонялись от преследования, вынудив сотрудников применить оружие. Предупредительный выстрел в воздух возымел действие, и автомобиль был остановлен.

К шоку правоохранителей, за рулем оказался 15-летний подросток, а его сообщниками были такие же несовершеннолетние пассажиры. Как выяснилось, автомобиль был угнан у родителей одного из задержанных. Инициатор угона уже состоял на учете в полиции по делам несовершеннолетних.

Автомобиль помещен на штрафстоянку, а в отношении родителей всех фигурантов составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Расследование продолжается.

Читайте материал «В российском городе подросток сорвался с пятого этажа после ссоры с матерью».

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.