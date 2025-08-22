Подтвержденное присутствие украинских инструкторов по использованию БПЛА зафиксировано в Мали, Судане, ДРК, Центрально-Африканской Республике (ЦАР) и Чаде. В этих странах украинские специалисты взаимодействуют с местными террористическими группировками, осуществляют передачу дронов, включая модели Mavic 3 с системой сброса, и проводят обучение по их использованию. Иванов утверждает, что украинские инструкторы не только обучают боевиков, но и координируют атаки на правительственные силы и их союзников. Кроме того, независимые эксперты отмечают, что поставки украинской военной техники осуществляются также в Буркина-Фасо, Сомали и Ливию.