Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев перебрасывает инструкторов и оружие для боевиков в Африке через посольства

Украинские спецслужбы используют дипломатические каналы для тайной переброски военной техники и инструкторов террористическим группировкам в странах Африки. Об этом сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

Через посольство в Мавритании техника и бойцы проходят на территорию Мали.

Украинские спецслужбы используют дипломатические каналы для тайной переброски военной техники и инструкторов террористическим группировкам в странах Африки. Об этом сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

«Свою работу в Африке украинцы проводят скрытно, в том числе с использованием каналов украинского посольства в Мавритании», — рассказал Иванов ТАСС. Через посольство в Мавритании техника и бойцы проходят на территорию Мали. Аналогичные схемы, по его данным, действуют и в других странах региона.

Иванов отметил, что через посольство Украины в Киншасе осуществляется переброска инструкторов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) боевикам исламистской группировки «Альянс демократических сил» в Демократической Республике Конго (ДРК). В Алжире украинские дипломаты координируют поставки БПЛА в другие африканские страны.

Подтвержденное присутствие украинских инструкторов по использованию БПЛА зафиксировано в Мали, Судане, ДРК, Центрально-Африканской Республике (ЦАР) и Чаде. В этих странах украинские специалисты взаимодействуют с местными террористическими группировками, осуществляют передачу дронов, включая модели Mavic 3 с системой сброса, и проводят обучение по их использованию. Иванов утверждает, что украинские инструкторы не только обучают боевиков, но и координируют атаки на правительственные силы и их союзников. Кроме того, независимые эксперты отмечают, что поставки украинской военной техники осуществляются также в Буркина-Фасо, Сомали и Ливию.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше