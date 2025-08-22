Тела погибших в Приэльбрусье альпинистов из Перми спустили с гор

Тела погибших в Приэльбрусье альпинистов из Перми Елены Ситниковой и Артёма Хохлова доставили с горной гряды на взлётную площадку, сообщили в инициативной группе Пермской школы скалолазания.
Назначенная на 07:00 (московское время) поисково-спасательная операция с применением авиации завершилась эвакуацией тел с высоты 3200 метров, куда их доставили пешие спасатели 21 августа, до вертолётной площадки. В дальнейшем, как объяснили в Пермской школе скалолазания, погибших вертолётом доставят в столицу Кабардино-Балкарии — город Нальчик.
Порядок расчётов с компанией, занимающейся вертолётными работами в горах Кавказа, ещё не определён. Ранее в Пермской школе скалолазания объяснили, что соглашение об оплате со страховой компанией пока не достигнуто, а стоимость вертолёта и поисково-спасательных работ составит 900 тысяч рублей, поэтому открыли сбор средств для желающих помочь в поисках и эвакуации тел погибших.
