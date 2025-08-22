Тела погибших в Приэльбрусье альпинистов из Перми спустили с гор

Порядок расчётов с компанией, занимающейся вертолётными работами в горах Кавказа, ещё не определён. Ранее в Пермской школе скалолазания объяснили, что соглашение об оплате со страховой компанией пока не достигнуто, а стоимость вертолёта и поисково-спасательных работ составит 900 тысяч рублей, поэтому открыли сбор средств для желающих помочь в поисках и эвакуации тел погибших.