ФСБ задержала двух украинских агентов в ДНР

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики… пресечена деятельность агентурной группы ГУР МО Украины в составе двух граждан России 1987 года рождения и 1997 года рождения, причастных к подрывам в марте и декабре 2024 года автомобилей сотрудника правительства Херсонской области и бывшего высокопоставленного сотрудника УФСИН России по ДНР, а также к подготовке терактов в отношении руководителя одного из муниципальных образований ДНР и командира добровольческого батальона, принимающего участие в СВО», — говорится в сообщении.