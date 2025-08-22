Ричмонд
ФСБ задержала 2 украинских агентов в ДНР, причастных к подрывам авто.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Силовики задержали двух агентов военной разведки Украины в ДНР, причастных к двум подрывам машин и подготовке двух терактов, они дали признательные показания, сообщает ЦОС ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики… пресечена деятельность агентурной группы ГУР МО Украины в составе двух граждан России 1987 года рождения и 1997 года рождения, причастных к подрывам в марте и декабре 2024 года автомобилей сотрудника правительства Херсонской области и бывшего высокопоставленного сотрудника УФСИН России по ДНР, а также к подготовке терактов в отношении руководителя одного из муниципальных образований ДНР и командира добровольческого батальона, принимающего участие в СВО», — говорится в сообщении.

Установлено, что житель Донецка, 1987 года рождения, был завербован украинскими спецслужбами в 2022 году в качестве резидента. Ему были поставлены задачи по подготовке терактов, вербовке исполнителей и передаче им взрывных устройств. Связь с куратором злоумышленник поддерживал посредством мессенджера Telegram.

По данным ФСБ, для выполнения заданий резидент привлек к конфиденциальному сотрудничеству своего знакомого, 1997 года рождения, который в 2023 году по заданию сотрудника украинской спецслужбы дважды приезжал в Москву для проведения разведки мест проживания российского журналиста.

Возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене; теракте; незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Уточняется, что фигуранты дают признательные показания, они арестованы.