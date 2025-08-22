ФСБ задержала агентов разведки Украины, причастных к покушениям на чиновников

Силовики задержали в Донецкой Народной Республики агентов украинской разведки, причастных к покушениям на чиновников. Об этом в пятницу, 22 августа, сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.
Новость дополняется.
