Геомагнитная тревога или тишина: чего ожидать метеозависимым 23 августа

Август 2025 года подходит к концу, а Солнце пока радует метеозависимых спокойствием. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вспышки минимальны, а корональные дыры не расшатывают геомагнитную обстановку. Но все может измениться. Будет ли магнитная буря 23 августа 2025 и чего ждать от атмосферного давления, прогноз на ближайшие дни — в материале URA.RU.