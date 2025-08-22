«Начали задыхаться»: неизвестный напал на музыкантов Black Sonic Pearls и похитил оборудование

В Новосибирске на солиста группы «Челси» Арсения Бородина и его коллектив Black Sonic Pearls было совершено нападение. Инцидент произошел во время репетиции на Красном проспекте. Об этом музыкат рассказал в своем телеграм-канале.
В помещение ворвался неизвестный мужчина с перцовым баллоном, в результате чего несколько музыкантов получили ожоги слизистой и начали задыхаться. На место вызвали полицию и скорую помощь, одного пострадавшего увезли в больницу.
«Парни начали задыхаться, закашливаться. Представляете что это такое. В итоге приехала полиция и скорая. Лешу увезли на скорой, полиция все зафиксировала. До сих пор у меня отек связок, не знаю, как я завтра буду петь», — сказал артист.
Злоумышленник также похитил дорогостоящее музыкальное оборудование и скрылся.
Как уточняет «КП-Новосибирск», в момент нападения в помещении находились двое несовершеннолетних, которые также оказались под угрозой. У самого Бородина после атаки возник отек связок, однако, несмотря на это, он подтвердил, что запланированный концерт 22 августа состоится.