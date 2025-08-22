Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось фото украинца, арестованного из-за терактов на «Северных потоках»

РИМ, 22 авг — РИА Новости. Итальянский новостной портал Open.online опубликовал первую фотографию гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по запросу ФРГ в связи с терактом на «Северных потоках».

Источник: AP 2024

На фотографии Кузнецов — лысый мужчина средних лет с короткими усами и бородой.

В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море в сентябре 2022 года.

Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе.

После ареста украинца, которого называют бывшим агентом спецслужбы страны, итальянские СМИ сообщили, что проверяют причастность к другому крупному происшествию с украинским следом. Прокуратура Генуи запросила информацию относительно на предмет его возможной причастности ко взрывам на нефтяном танкере в Савоне в феврале этого года. По информации итальянских СМИ, целью нападения был удар по так называемому «теневому флоту» под иностранными флагами, который якобы перевозит нефть российского происхождения вопреки санкциям.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах — беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получала.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше