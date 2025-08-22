Появилось фото украинца, арестованного из-за терактов на «Северных потоках»

После ареста украинца, которого называют бывшим агентом спецслужбы страны, итальянские СМИ сообщили, что проверяют причастность к другому крупному происшествию с украинским следом. Прокуратура Генуи запросила информацию относительно на предмет его возможной причастности ко взрывам на нефтяном танкере в Савоне в феврале этого года. По информации итальянских СМИ, целью нападения был удар по так называемому «теневому флоту» под иностранными флагами, который якобы перевозит нефть российского происхождения вопреки санкциям.