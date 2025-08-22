Ричмонд
В Петербурге более 30 человек подрались в коммуналке

В Петербурге более тридцати человек подрались на лестничной площадке в коммуналке на Большом проспекте, прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителей, пишет «Фонтанка».

По информации издания, сведения о конфликте поступили оперативникам в ночное время. Звонивший рассказал о том, что в доме № 50 драка массового характера.

К месту направили сразу четыре наряда ППС. Сотрудники полиции выяснили, что на лестничной площадке между двумя этажами четверо граждан во время ссоры начали избивать друг друга, соседи предприняли попоытку их разнять.

В отдел на допрос привезли двух граждан Российской Федерации, восемь граждан Таджикистана, девятнадцать граждан Узбекистана, личности остальных в процессе установления. Решается вопрос о возбуждении дела по статье УК РФ.