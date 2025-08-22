Ричмонд
Погоня полиции за подростками в Красноярске закончилась стрельбой

Семь выстрелов по колесам Lada Priora пришлось сделать сотрудникам дорожно-патрульной службы Красноярска, чтобы остановить подростков-нарушителей.

Источник: Российская газета

Инцидент произошел в ночь на пятницу в Ленинском районе краевого центра. Водитель авто, двигавшегося на высокой скорости, проигнорировал требование инспекторов остановиться, и началась погоня.

«Лихач грубо нарушал правила движения и подвергал опасности чужие жизни. Сотрудники ДПС приняли решение применить табельное оружие», — рассказали в региональном главке полиции.

После предупредительного выстрела в воздух полицейские выпустили семь пуль по колесам. В остановившемся автомобиле находились трое 15-летних подростков.

В присутствии родителей несовершеннолетних стражи порядка оформили протоколы о нарушениях. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с неправомерным завладением транспортным средством. Известно, что юный водитель числится на учете в органах профилактики.