Погоня полиции за подростками в Красноярске закончилась стрельбой

Инцидент произошел в ночь на пятницу в Ленинском районе краевого центра. Водитель авто, двигавшегося на высокой скорости, проигнорировал требование инспекторов остановиться, и началась погоня.
«Лихач грубо нарушал правила движения и подвергал опасности чужие жизни. Сотрудники ДПС приняли решение применить табельное оружие», — рассказали в региональном главке полиции.
После предупредительного выстрела в воздух полицейские выпустили семь пуль по колесам. В остановившемся автомобиле находились трое 15-летних подростков.
В присутствии родителей несовершеннолетних стражи порядка оформили протоколы о нарушениях. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с неправомерным завладением транспортным средством. Известно, что юный водитель числится на учете в органах профилактики.