В Перми попытались поджечь квартиру в жилом доме на улице Крупской

Из задымленного подъезда спасателям удалось эвакуировать девять человек, среди которых четверо детей. Людей выводили на улицу в спасательных устройствах по лестнице. Огонь удалось локализовать за пять минут — в 20:24, а полностью потушить к 20:26. Площадь возгорания составила два квадратных метра.