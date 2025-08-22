В Перми попытались поджечь квартиру в жилом доме на улице Крупской

Вечером 21 августа, в 20:19, в экстренные службы Перми поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Крупской.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты — всего 25 человек и 5 единиц техники МЧС. Прибывшие спасатели обнаружили, что на первом этаже дома горят детская коляска и велосипед.
Из задымленного подъезда спасателям удалось эвакуировать девять человек, среди которых четверо детей. Людей выводили на улицу в спасательных устройствах по лестнице. Огонь удалось локализовать за пять минут — в 20:24, а полностью потушить к 20:26. Площадь возгорания составила два квадратных метра.
По предварительной версии, причиной пожара стал поджог. Правоохранительные органы устанавливают личность подозреваемого.