Сильный ливень размыл сопки и затопил дворы домов в российском городе

В Корсакове (Сахалинская область) после сильного дождя 21 августа 2025 года с сопки сошла грязевая масса: улицы города превратились в грязевые потоки. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
На улице Советской из холма били фонтаны воды и грязи, затопив двор густой жёлтой жижей. Улица Нагорная оказалась полностью скрыта под водой. Водители с трудом пробирались по импровизированным «рекам», рискуя заглушить моторы.
Жители отмечают, что подобные сходы грязи происходят не впервые. В начале лета текущего года аналогичная ситуация была зафиксирована во дворе по улице Корсаковская, 29, однако жалобы горожан в администрацию района пока не решили проблему.
По данным мэрии, позднее коммунальные службы расчистили улицы, и дорожники устранили последствия стихии.
