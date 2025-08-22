Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильный ливень размыл сопки и затопил дворы домов в российском городе

В Корсакове (Сахалинская область) после сильного дождя 21 августа 2025 года с сопки сошла грязевая масса: улицы города превратились в грязевые потоки.

В Корсакове (Сахалинская область) после сильного дождя 21 августа 2025 года с сопки сошла грязевая масса: улицы города превратились в грязевые потоки. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

На улице Советской из холма били фонтаны воды и грязи, затопив двор густой жёлтой жижей. Улица Нагорная оказалась полностью скрыта под водой. Водители с трудом пробирались по импровизированным «рекам», рискуя заглушить моторы.

Жители отмечают, что подобные сходы грязи происходят не впервые. В начале лета текущего года аналогичная ситуация была зафиксирована во дворе по улице Корсаковская, 29, однако жалобы горожан в администрацию района пока не решили проблему.

По данным мэрии, позднее коммунальные службы расчистили улицы, и дорожники устранили последствия стихии.

Читайте также: Проливные дожди парализовали жизнь в Улан-Удэ.

«МК’в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.