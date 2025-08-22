Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-ректору НГЛУ Жанне Никоновой смягчили меру пресечения

Бывшему ректору Нижегородского государственного лингвистического университета имени Добролюбова Жанне Никоновой смягчили меру пресечения.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе областного суда. Стало известно, что 20 августа Московский районный суд отменил домашний арест и заменил его на запрет определённых действий. Экс-ректор НГЛУ проходит обвиняемой по делу о превышении должностных полномочий. Она была задержана была задержана в феврале текущего года.

Следствие полагает, что в 2023 и 2024 годах, она, будучи главой вуза, незаконно инициировала выплаты премий сотрудникам на основании необоснованных служебных записок. Ущерб, по версии следователей, составил более одного миллиона рублей.

В рамках того же уголовного дела фигурантами проходят проректор по научной работе Анна Чанчина и глава Института непрерывного образования НГЛУ Юлия Чичерина.

Ранее сообщалось о завершении расследования в отношении экс-гендиректора нижегородского АО «Теплоэнерго» Ильи Халтурина. Уголовное дело направлено в суд.