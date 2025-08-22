Экс-ректору НГЛУ Жанне Никоновой смягчили меру пресечения

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе областного суда. Стало известно, что 20 августа Московский районный суд отменил домашний арест и заменил его на запрет определённых действий. Экс-ректор НГЛУ проходит обвиняемой по делу о превышении должностных полномочий. Она была задержана была задержана в феврале текущего года.