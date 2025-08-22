Ричмонд
В Усольском районе 38-летний водитель грузовика погиб в ДТП

Мужчина не справился с управлением и съехал в реку.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усольском районе в селе Хайта вечером 21 августа произошло смертельное ДТП. 38-летний водитель грузовика не справился с управлением. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном ГУ МВД России.

— Мужчина за рулем автомобиля «ЗИЛ» ехал по улице Заречная, двигаясь по мосту через реку, он съехал с дороги, а грузовик опрокинулся в реку, — прокомментировали в пресс-службе полиции.

В результате дорожной аварии, мужчина умер на месте до приезда скорой помощи. Позже инспекторы установили, что у погибший не имел водительских прав. Детали произошедшего устанавливаются.

Раннее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре пешеход погибла под колесами «Хонды». Женщина переходила дорогу по «зебре» в Ленинском районе.