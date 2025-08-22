Пожар на рынке расследует прокуратура Владивостока

Пока чиновники разбираются с законностью существования торговых рядов на улице Добровольского, продолжается демонтаж Спортивного рынка. В социальных сетях очевидцы пишут, что сегодня там сносят рыбный павильон. Куда будут перебираться торговцы, пока неясно. Соседний рынок в районе остановки «Школьная» готов принимать новых арендаторов, но ходят слухи, что демонтировать будут и его павильоны, так как территория тоже попадает в зону комплексного развития, где будут строить новый микрорайон с многоэтажками. Некоторые переезжают на муниципальный рынок около площади Луговой, хотя он уже достаточно заполнен, и всем места не хватит.