Пожар на рынке расследует прокуратура Владивостока

Пожарные успешно ликвидировали его. Вероятной причиной, по словам пообщавшихся с пожарными очевидцев, могло стать короткое замыкание. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, никто не погиб и не пострадал. (Местные жители сообщают, что он вообще не работал и использовался для хранения старого оборудования — холодильников). Администрация рынка приняла первичные меры к тушению пожара до прибытия сотрудников МЧС. Сейчас пожарные дознаватели выясняют точную причину ЧП и устанавливают ущерб.
К расследованию подключилась и прокуратура. Ведомство оценит, как администрацией рынка исполнялись требования законодательства в сфере пожарной безопасности, правила техники безопасности и охраны труда. И заодно проверит, законно ярмарка на улице Добровольского занимает территорию, не являются ли торговые павильоны самовольно возведёнными объектами. Так что есть риск, что город лишится очередного рынка.
Пока чиновники разбираются с законностью существования торговых рядов на улице Добровольского, продолжается демонтаж Спортивного рынка. В социальных сетях очевидцы пишут, что сегодня там сносят рыбный павильон. Куда будут перебираться торговцы, пока неясно. Соседний рынок в районе остановки «Школьная» готов принимать новых арендаторов, но ходят слухи, что демонтировать будут и его павильоны, так как территория тоже попадает в зону комплексного развития, где будут строить новый микрорайон с многоэтажками. Некоторые переезжают на муниципальный рынок около площади Луговой, хотя он уже достаточно заполнен, и всем места не хватит.