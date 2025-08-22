Ричмонд
Ермак предложил Зеленскому окружить себя военными

В офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского планируется провести кадровую реформу, увеличив в его составе число военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях. Об этом сообщил руководитель офиса Андрей Ермак.

Ермак не сообщил, на какие должности планируется поставить военных.

«Сегодня я предложил Президенту Украины реформировать ОП. Идея в том, чтобы значительную часть сотрудников Офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий», — написал Ермак в своем telegram-канале.

Ермак не сообщил, какое количество бывших военных планируется привлечь к работе в офисе и какие должности они займут. В то же время он отметил, что одним из его заместителей уже является Павел Палиса, ранее возглавлявший 93-ю отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины.

Ранее Ермак сообщил, что более трех стран выразили готовность предоставить Украине военную поддержку в рамках механизмов обеспечения безопасности. Отвечая на вопрос издания Corriere della Sera относительно возможной отправки военных контингентов Германией, Великобританией и Францией, политик подтвердил наличие такой готовности. При этом он уточнил, что речь идет лишь о части из перечисленных государств, пишет НСН.