Задержанному украинцу за теракт на «Северных потоках» грозит серьезный срок: вот сколько он может получить

Гражданину Украины Сергею Кузнецову, задержанному на территории Италии по подозрению в организации взрывов на газопроводах «Северный поток», грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Об этом сообщает информационный портал Open.online со ссылкой на судебные источники.
Издание указывает, что в настоящее время подозреваемый ожидает начала процедуры экстрадиции в Германию. По данным другого местного издания Resto del Carlino, 22 августа Кузнецов предстанет перед итальянским судом для рассмотрения ходатайства о его аресте в контексте запроса немецких правоохранительных органов.
Подсудимый уже обеспечен юридической защитой через адвоката. В связи с тем, что он не владеет итальянским языком, ему будет предоставлен переводчик. Параллельно следственные органы проводят экспертизу изъятых электронных устройств, включая персональные компьютеры и мобильные телефоны. Целью исследования является восстановление контактов и установление возможных связей, имеющих отношение к диверсии.
Напомним, 49-летнего мужчину задержали около города Сан-Клементе в тот момент, когда он сопровождал своего сына в университет. Сообщается, что его смогли отследить после того, как он воспользовался украинским паспортом для покупки авиабилетов в Польше и бронирования номера в итальянском отеле.