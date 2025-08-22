В Усольском районе водитель грузовика погиб в ДТП

Полицейские предварительно установили, что вчера вечером около 21 часа в селе Хайта Усольского района 38-летний водитель автомобиля «ЗИЛ» двигался по улице Заречная. При выезде на мост через реку он не справился с управлением, после чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в водоем.