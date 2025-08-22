Ричмонд
В Усольском районе водитель грузовика погиб в ДТП

В Усольском районе водитель грузовика погиб в ДТП, не справившись с управлением. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

Источник: ТК Город

Полицейские предварительно установили, что вчера вечером около 21 часа в селе Хайта Усольского района 38-летний водитель автомобиля «ЗИЛ» двигался по улице Заречная. При выезде на мост через реку он не справился с управлением, после чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в водоем.

В результате происшествия мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Было установлено, что погибший не имел права управлять транспортными средствами.

В настоящее время проводится всесторонняя проверка для выяснения всех деталей произошедшего.