Чемезов рассказал, чем «Ростех» шокировал Запад

Глава «Ростеха» добавил, что производство отдельных видов продукции с начала специальной военной операции выросло в десятки раз и продолжает увеличиваться. По его данным, в 2024 году выпуск легкобронированной техники и танков вырос в 1,1 раза, боеприпасов для ствольной артиллерии — в 1,3 раза, для бронетехники — в 2,1 раза, а снарядов РСЗО — в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом.