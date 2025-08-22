Появилось фото украинца, арестованного в связи с терактом на «Северных потоках»

По данным ANSA, Кузнецов подозревается в координации диверсии на подводных газопроводах, соединяющих Россию и Германию. Его арест стал результатом совместной операции карабинеров, Интерпола и немецких следователей. Мониторинг перемещений Кузнецова и его семьи позволил оперативно выйти на его след после регистрации в гостинице. Мужчина прибыл в Италию на отдых с женой и детьми. Задержание прошло в ночное время. При обыске у него были изъяты электронные устройства.