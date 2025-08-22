Ричмонд
Женщина случайно нашла в лесу 9 килограммов наркотиков

В лесу у поселка Первомайское (Ленобласть) женщина вместо грибов случайно нашла 9 пакетов с синтетическим наркотиком, пишет «Фонтанка».

Порошок уже прошел экспертизу, которая подтвердила криминальную составляющую. Владельцев «мастер-клада» ищут.

В полицию два дня назад позвонил мужчина и рассказал, что в лесу у дома его супруга обнаружила пакеты с белым порошком. Прибывшие сотрудники насчитали 9 упаковок с веществом, общий вес, как уточняется, составил 9 килограммов. Экспертиза установила: это мефедрон.

Возбуждено уголовное дело.