В Омске нашли подозреваемого в стрельбе по окнам троллейбуса

Омские правоохранители выяснили личность подростка, который, как заявили в региональном УМВД, стрелял по окнам троллейбуса в Омске. Инцидент произошел на улице Маяковского в центре города. Со слов очевидцев, двое неизвестных выстрелили в троллейбус, повредив два стекла.
"Полицейские установили личность злоумышленника — им оказался 16-летний житель Октябрьского округа. Подросток, как выяснилось, находился в гостях у знакомой девушки и увидел пневматический пистолет, принадлежащий её отчиму. Омичка разрешила приятелю ненадолго взять его себе.
В этот же вечер юноша встретился с приятелем, чтобы погулять по городу. В районе остановки «Академия транспорта» подросток выстрелил в сторону стоявшего перед перекрестком троллейбуса", — говорится в официальном версии правоохранителей.
Позиция подростка не приводится.
Отмечается, что в результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Ущерб от действия стрелявшего составил 30 тысяч рублей.
Оружие изъято и направлено на экспертизу. Проверка продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение.