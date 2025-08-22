Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске нашли подозреваемого в стрельбе по окнам троллейбуса

В Омске стреляли по троллейбусу с пассажирами.

Источник: SuperOmsk.ru

Омские правоохранители выяснили личность подростка, который, как заявили в региональном УМВД, стрелял по окнам троллейбуса в Омске. Инцидент произошел на улице Маяковского в центре города. Со слов очевидцев, двое неизвестных выстрелили в троллейбус, повредив два стекла.

"Полицейские установили личность злоумышленника — им оказался 16-летний житель Октябрьского округа. Подросток, как выяснилось, находился в гостях у знакомой девушки и увидел пневматический пистолет, принадлежащий её отчиму. Омичка разрешила приятелю ненадолго взять его себе.

В этот же вечер юноша встретился с приятелем, чтобы погулять по городу. В районе остановки «Академия транспорта» подросток выстрелил в сторону стоявшего перед перекрестком троллейбуса", — говорится в официальном версии правоохранителей.

Позиция подростка не приводится.

Отмечается, что в результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Ущерб от действия стрелявшего составил 30 тысяч рублей.

Оружие изъято и направлено на экспертизу. Проверка продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение.