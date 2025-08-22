В Омске нашли подозреваемого в стрельбе по окнам троллейбуса

Омские правоохранители выяснили личность подростка, который, как заявили в региональном УМВД, стрелял по окнам троллейбуса в Омске. Инцидент произошел на улице Маяковского в центре города. Со слов очевидцев, двое неизвестных выстрелили в троллейбус, повредив два стекла.