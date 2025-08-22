Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Комната на комнату»: Массовая драка жильцов произошла в коммуналке на Васильевском острове

35 человек задержали после массовой драки в коммуналке в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Поздним вечером 21 августа спокойный сон в доме 50 на Большом проспекте Васильевского острова нарушила массовая драка. Словесная перепалка на лестничной клетке между четвертым и пятым этажами всколыхнула соседей, которые выбежали и начали разнимать скандалистов. Однако страсти разгорелись еще больше, поэтому пришлось вызывать полицию. Агрессивных мужчин остановили четыре наряда. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».

— Правоохранители задержали 35 человек. На данный момент личности 29 из них установили. Среди дебоширов оказались двое россиян, восемь граждан Таджикистана и 19 приезжих из Узбекистана, — уточнило агентство.

Кто оставшиеся трое — выясняют. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала про подростка, который сорвался с высоты пятого этажа дома в Красносельском районе. Оказалось, что до этого между ним и его матерью произошла семейная ссора. Молодой человек решил спуститься из окна квартиры по веревке.