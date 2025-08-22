«Комната на комнату»: Массовая драка жильцов произошла в коммуналке на Васильевском острове

Поздним вечером 21 августа спокойный сон в доме 50 на Большом проспекте Васильевского острова нарушила массовая драка. Словесная перепалка на лестничной клетке между четвертым и пятым этажами всколыхнула соседей, которые выбежали и начали разнимать скандалистов. Однако страсти разгорелись еще больше, поэтому пришлось вызывать полицию. Агрессивных мужчин остановили четыре наряда. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».