ТАСС: на МКАД в ДТП пострадали три человека

Как уточнили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, в 09:30 на внешней стороне в районе 81-го км МКАД столкнулись легковой и грузовой автомобили. «По предварительным данным, водитель и пассажир легкового автомобиля получили телесные повреждения», — сказали в пресс-службе. На месте работают сотрудники ГИБДД.