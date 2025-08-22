Ричмонд
ТАСС: на МКАД в ДТП пострадали три человека

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Автоавария произошла на 81-м км МКАД в Москве, в результате три человека пострадали. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«ДТП с последующим возгоранием произошло на 81-м км МКАД, предварительно, в результате пострадали три человека», — сказал собеседник агентства.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Движение автотранспорта затруднено.

Как уточнили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, в 09:30 на внешней стороне в районе 81-го км МКАД столкнулись легковой и грузовой автомобили. «По предварительным данным, водитель и пассажир легкового автомобиля получили телесные повреждения», — сказали в пресс-службе. На месте работают сотрудники ГИБДД.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что в ДТП попала машина такси и коммунальная машина.