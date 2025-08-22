В Башкирии бизнесмен нажился на могильных плитах ветеранов войны

Сотрудники военной контрразведки установили, что с 2016 по 2020 год мужчина, самостоятельно выявив в интернете списки погибших ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, начал изготавливать их надгробные памятники и мемориальные плиты. Не имея достоверных сведений о месте захоронения части лиц из обнаруженного списка, он уничтожил или повредил памятники на заброшенных могилах посторонних людей и заменил их на вновь изготовленные могильные плиты ветеранов войны.