В Башкирии бизнесмен нажился на могильных плитах ветеранов войны

Сотрудники военной контрразведки установили, что с 2016 по 2020 год мужчина, самостоятельно выявив в интернете списки погибших ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, начал изготавливать их надгробные памятники и мемориальные плиты. Не имея достоверных сведений о месте захоронения части лиц из обнаруженного списка, он уничтожил или повредил памятники на заброшенных могилах посторонних людей и заменил их на вновь изготовленные могильные плиты ветеранов войны.
Сотрудники УФСБ получили доказательства использования компьютерных графических редакторов при изготовлении части отчетных документов, таких как заявки от имени несуществующих родственников погибших и фотофиксации установленных надгробий. На основании представленных фиктивных документов Военный комиссариат РБ 42-летнему предпринимателю перечислил деньги за якобы оказанные услуги. В ходе судебных заседаний Роман З. полностью признал свою вину и возместил материальный ущерб Минобороны России на общую сумму 1 844 750 рублей.
Бизнесмена признали виновным по статьям «мошенничество» и «подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 3 года. Приговор уже вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе УФСБ по РБ.