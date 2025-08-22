Бывшего замминистра экономики Челябинской области оставили в СИЗО

В январе 2024 года суд вынес приговор бывшему чиновнику, признав его виновным в получении взятки в размере 2,9 млн рублей от второго фигуранта. Бахаеву дали четыре года колонии строгого режима за содействие в заключении контрактов с «Элефантом» по завышенным ценам. Смирнов получил шесть лет условно с испытательным сроком четыре года за дачу взятки.