Бывшего замминистра экономики Челябинской области оставили в СИЗО

«Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката в интересах обвиняемого Антона Бахаева, оставил без изменения постановление Центрального районного суда», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
Напомним, 7 августа 2025 года первая инстанция продлила срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу до 13 ноября.
Сторона защиты просила избрать в отношении подсудимого меру пресечения в виде домашнего ареста.
Центральный райсуд Челябинска повторно рассматривает уголовное дело в отношении Бахаева и директора рекламной компании «Элефант» Михаила Смирнова по обвинениям в мошенничестве, даче и получении взяток.
В январе 2024 года суд вынес приговор бывшему чиновнику, признав его виновным в получении взятки в размере 2,9 млн рублей от второго фигуранта. Бахаеву дали четыре года колонии строгого режима за содействие в заключении контрактов с «Элефантом» по завышенным ценам. Смирнов получил шесть лет условно с испытательным сроком четыре года за дачу взятки.
По версии следствия, в 2017 году фигуранты похитили из бюджета Челябинской области более 33 млн рублей, выделенных на форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Однако 31 октября 2024 года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.
Михаил Смирнов избежал ареста, потому что приговором ему назначено наказание в виде условного срока. Органами предварительного следствия Антон Бахаев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 6 статьи 290 УК РФ.