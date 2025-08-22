Пострадавшие при взрыве на заводе в Рязани рабочие вернулись в Реж

Бригада из Режа, которая работала на рязанском заводе «Эластик» во время пожара, вернулась домой. Об этом ЕАН сообщили родственники пострадавших рабочих.
Члены бригады возвращались из Рязани на автобусах. Некоторые из пострадавших сегодня присутствуют на похоронах коллеги Сергея Медведева, который погиб во время пожара, спасая других сотрудников.
Напомним, 53-летний Сергей Медведев погиб при пожаре на заводе «Эластик» в поселке Лесной Рязанской области. Всего в свердловскую бригаду входили 32 сотрудника режевского филиала «Гефест-М». Остальные члены бригады получили ранения. Двух человек отправили на лечение в Москву. Еще один мастер пропал без вести, его ищут.