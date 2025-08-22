Пострадавшие при взрыве на заводе в Рязани рабочие вернулись в Реж

Напомним, 53-летний Сергей Медведев погиб при пожаре на заводе «Эластик» в поселке Лесной Рязанской области. Всего в свердловскую бригаду входили 32 сотрудника режевского филиала «Гефест-М». Остальные члены бригады получили ранения. Двух человек отправили на лечение в Москву. Еще один мастер пропал без вести, его ищут.