МЧС рассказало о работе по ликвидации последствий ЧП в Керченском проливе

КРАСНОДАР, 22 авг — РИА Новости. Свыше 1089 километров береговой линии очищено, в том числе повторно, после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщили журналистам в МЧС России.
«С начала работ очищено более 1089 километров береговой линии, в том числе повторно. Собрано 181,031 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. Вывезено в 10 специализированных организаций более 180,178 тысячи тонн загрязнённого песка и грунта. Производятся работы по утилизации загрязненного грунта», — говорится в сообщении.
В прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района, по данным министерства, сводные водолазные группировки ведут работы по ежедневному мониторингу и сбору мазута со дна Черного моря. Всего совершено 18 548 спусков.
«С помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовано более 9361 тысячи квадратных метров дна акватории. Собрано 19 858 мешков с нефтесодержащими отходами», — добавили в ведомстве.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы «Волгонефти-239» у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.