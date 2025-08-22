Ричмонд
Хабаровчанина, сбившего двух девочек на сапе в Приморье, оставили в СИЗО на два месяца

Приморский краевой суд оставил без изменения меру пресечения жителю Хабаровского края, который, управляя гидроциклом, совершил наезд на сапборд с двумя подростками, сообщает официальный Telegram-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Источник: Freepik

В начале августа 2025 года Фрунзенский районный суд Владивостока избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток. Судом установлено, что 30-летний мужчина 5 августа 2025 года, находясь в состоянии опьянения и управляя гидроциклом в акватории бухты Рисовая Японского моря Хасанского района Приморского края, совершил наезд на сапборд с двумя несовершеннолетними.

Он обвиняется по ч. 1.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью). В результате происшествия подростки получили травмы, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Защитник обвиняемого, не согласившись с решением суда и избранной мерой пресечения, посчитав её чрезмерно суровой, обжаловал его в вышестоящий суд. Однако Приморский краевой суд, поддержав позицию прокуратуры, оставил меру пресечения без изменения.