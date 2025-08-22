Хабаровчанина, сбившего двух девочек на сапе в Приморье, оставили в СИЗО на два месяца

В начале августа 2025 года Фрунзенский районный суд Владивостока избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток. Судом установлено, что 30-летний мужчина 5 августа 2025 года, находясь в состоянии опьянения и управляя гидроциклом в акватории бухты Рисовая Японского моря Хасанского района Приморского края, совершил наезд на сапборд с двумя несовершеннолетними.