В Шымкенте задержан депутат на Lexus с подложными номерами

Все нарушения Аманбаева оказались засняты очевидцами. На видео депутат сидит за рулем внедорожника Lexus LX 570. Он и его пассажиры не пристегнуты. Автомобиль при этом стоит на встречной полосе, после чего водитель решает сдать по ней задним ходом, грубо нарушив еще одно правило ПДД. Видео с нарушителем опубликовал канал Михаила Козачкова.