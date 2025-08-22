В Шымкенте задержан депутат на Lexus с подложными номерами

Что произошло
Все нарушения Аманбаева оказались засняты очевидцами. На видео депутат сидит за рулем внедорожника Lexus LX 570. Он и его пассажиры не пристегнуты. Автомобиль при этом стоит на встречной полосе, после чего водитель решает сдать по ней задним ходом, грубо нарушив еще одно правило ПДД. Видео с нарушителем опубликовал канал Михаила Козачкова.
В партии «Аманат» обещали прокомментировать инцидент позднее. На данный момент известно, что за рулем действительно сидел депутат Аманбаев, который по совместительству является директором ТОО «Карабатыр».
Последствия
Полиция Шымкента уже опубликовала пресс-релиз, что задержала Аманбаева. По результатам проверки он привлечен к административной ответственности сразу по нескольким статьям КоАП РК: управление транспортным средством с подложными регистрационными номерами, движение по встречной полосе, отсутствие обязательного страхования, неиспользование ремня безопасности, движение задним ходом в запрещенных местах, а также невыполнение требования ПДД о подаче сигнала перед началом движения.
«Лексус» владельца изъят и сейчас находится на штрафстоянке. С депутатом полиция провела профилактическую беседу.