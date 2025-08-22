Подрабатывал закладчиком: директор мебельной фирмы задержан в Минске

МИНСК, 22 авг — Sputnik. Сотрудники столичного наркоконтроля при силовой поддержке бойцов ОМОНа задержали с поличным директора мебельной фирмы, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
По данным ведомства, молодой человек подрабатывал закладчиком на наркомаркет.
Он по заданию куратора забирал оптовые партии «товара» и сортировал на мелкие дозы, после чего раскладывал в разных точках по всей стране.
При этом 20-летний минчанин признался, что сам употребляет запрещенные вещества.
«В арендованном доме, автомобиле и тайнике оперативники обнаружили и изъяли 520 г особо опасного психотропного вещества Альфа-PVP», — сообщили в МВД.
В его отношении возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.