Подрабатывал закладчиком: директор мебельной фирмы задержан в Минске

В месте проживания молодого человека, его машине и тайнике было обнаружено более 500 грамм психотропа.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 авг — Sputnik. Сотрудники столичного наркоконтроля при силовой поддержке бойцов ОМОНа задержали с поличным директора мебельной фирмы, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, молодой человек подрабатывал закладчиком на наркомаркет.

Он по заданию куратора забирал оптовые партии «товара» и сортировал на мелкие дозы, после чего раскладывал в разных точках по всей стране.

При этом 20-летний минчанин признался, что сам употребляет запрещенные вещества.

«В арендованном доме, автомобиле и тайнике оперативники обнаружили и изъяли 520 г особо опасного психотропного вещества Альфа-PVP», — сообщили в МВД.

В его отношении возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.