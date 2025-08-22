Женщина погибла под колесами поезда в ВКО

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Другая информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК», — уточнили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.