ФСБ задержала в ДНР двух агентов Киева, причастных к терактам

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Донецкой Народной Республике двух агентов ГУР Минобороны Украины. Их подозревают в подрывах автомобилей чиновников и подготовке новых диверсионных актов. Кроме того, один из задержанных в 2023 году выяснял в Москве место проживания российского журналиста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.