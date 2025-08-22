Ричмонд
ФСБ задержала в ДНР двух агентов Киева, причастных к терактам

В ФСБ сообщили о задержании в ДНР двух агентов украинской военной разведки. Их подозревают в подрывах автомобилей чиновников и планировании терактов в отношении высокопоставленных лиц.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Донецкой Народной Республике двух агентов ГУР Минобороны Украины. Их подозревают в подрывах автомобилей чиновников и подготовке новых диверсионных актов. Кроме того, один из задержанных в 2023 году выяснял в Москве место проживания российского журналиста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Задержанные, граждане России 1987 и 1997 годов рождения, причастны к двум терактам в марте и декабре прошлого года. Они взорвали автомобили сотрудника правительства Херсонской области и бывшего высокопоставленного представителя УФСИН России по ДНР.

Установлено также: агенты готовили убийства руководителя одного из муниципалитетов ДНР и командира добровольческого батальона, участвующего в СВО.

Один из задержанных в 2023 году по заданию украинской спецслужбы дважды посещал Москву, чтобы узнать место жительства российского журналиста. Его имя в ЦОС не назвали.