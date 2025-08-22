Могилевчанин одолжил знакомому 200 тысяч, а позже обратился в милицию

В УВД Могилевского облисполкома рассказали, как доверчивый житель Могилева одолжил крупную сумму денег знакомому и был обманут.
В милицию Могилева обратился 43-летний местный житель, которого обманул знакомый. «Под предлогом развития бизнеса он взял в долг около 200 000 рублей, однако в установленный срок деньги не вернул», — сообщили подробности правоохранители.
В милиции установили, что чужими деньгами завладел 43-летний директор одной из организаций областного центра. Он предложил приятелю совместный бизнес. Тот согласился, директор взял у него наличные и перестал выходить на связь.
Выяснилось, что бизнесом мужчина заниматься не планировал, а чужие деньги потратил на личные нужды. Следователи возбудили уголовное дело.
