Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Могилевчанин одолжил знакомому 200 тысяч, а позже обратился в милицию

Могилевчанин одолжил знакомому 200 тысяч рублей, но тот долг не вернул.

Источник: Комсомольская правда

В УВД Могилевского облисполкома рассказали, как доверчивый житель Могилева одолжил крупную сумму денег знакомому и был обманут.

В милицию Могилева обратился 43-летний местный житель, которого обманул знакомый. «Под предлогом развития бизнеса он взял в долг около 200 000 рублей, однако в установленный срок деньги не вернул», — сообщили подробности правоохранители.

В милиции установили, что чужими деньгами завладел 43-летний директор одной из организаций областного центра. Он предложил приятелю совместный бизнес. Тот согласился, директор взял у него наличные и перестал выходить на связь.

Выяснилось, что бизнесом мужчина заниматься не планировал, а чужие деньги потратил на личные нужды. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее мы писали, «Беларусбанк» сказал, что звонок с номера 147 в мессенджере всегда от мошенников.

Еще рассказали, что директор предприятия повторно пойдет под суд за получение взятки от тех же лиц.

Также сообщили, что Литва закроет небо вдоль части границы с Беларусью до 1 октября.

Узнайте, что три центра экстренной медпомощи появятся в Минске, чтобы разгрузить Больницу скорой помощи.