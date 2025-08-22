Кроссовер сбил подростка на велосипеде в Воронеже

Предварительно известно, что происшествие случилось в 16.25 на улице Моисеева. Водитель автомобиля «Чери Тигго», 57-летний местный житель, двигаясь по Конно-Стрелецкому переулку со стороны улицы Летчика Злобина, при перестроении не заметил ехавшего в попутном направлении велосипедиста и сбил его. В результате ДТП подросток получил травмы и был доставлен в больницу приехавшими на вызов врачами скорой помощи.