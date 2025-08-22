В Иркутске сотрудникам строительной фирмы задолжали более 10 миллионов рублей

В Иркутске сотрудникам строительной компании задолжали 10 миллионов рублей. Фирма нарушила требования законал перед 11 работниками. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональной прокуратуре.
— Такая задолженность по оплате труда сформировалась в период с апреля по июль 2025 года, — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.
Прокуратура отреагировала на нарушения, внеся представление генеральному директору, а также завела административное дело по факту невыплаты зарплаты. После этого все долги по заработной плате перед работниками были погашены.
