В Иркутске сотрудникам строительной фирмы задолжали более 10 миллионов рублей

Такой долг сформировался в период с апреля по июль 2025 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске сотрудникам строительной компании задолжали 10 миллионов рублей. Фирма нарушила требования законал перед 11 работниками. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональной прокуратуре.

— Такая задолженность по оплате труда сформировалась в период с апреля по июль 2025 года, — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура отреагировала на нарушения, внеся представление генеральному директору, а также завела административное дело по факту невыплаты зарплаты. После этого все долги по заработной плате перед работниками были погашены.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области стало меньше случаев задержек самолетов.